Bursa'da zincirleme kaza : 1 sürücü araçta sıkıştı

Bursa'da seyir halindeki 2 otomobil ve belediye otobüsü çarpıştı. Kazaya karışan otomobiller hurdaya dönerken bir sürücü araçta sıkıştı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil ve belediye otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil hurdaya dönerken sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, belediye otobüsünde bulunan yolculardan hiç biri yara almadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA