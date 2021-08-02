Bursa'da seyir halindeki ambulans yandı - Son Dakika

Bursa'da seyir halindeki ambulans yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeyken yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeyken yanan ambulans kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa- Ankara yolunda seyreden Bursa Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir ambulansta Kültürpark yakınlarındaki batçıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan inen sürücü ve sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangında, ambulans kullanılamaz hale geldi.

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