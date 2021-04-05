Bursa'da seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da seyir halindeki araç alev alev yandı
05.04.2021 09:23
Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim olurken, o anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yangın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki plakası belirlenemeyen araç motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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