Bursa'da seyir halindeki araç yandı - Son Dakika

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği araçtaki yangın sönmeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Çevrede bulunan bankaların ve iş yerlerinin güvenlik görevlileri, yangın tüpleriyle araçtaki yangına müdahalede bulundu.

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