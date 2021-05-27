Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir sürücünün, araç kullandığı sırada bir otomobilden açılan ateş sonucu başından yaralanmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün Mirali Güreşçi'nin (29) hafif ticari araçla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.B. (38) ile olay sırasında bu kişiyle aynı araçta bulunduğu belirlenen B.S. (25) ve K.T'yi (23) Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ayrı adreslerde yakaladı. Ayrıca, olayda kullanılan otomobil ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tedavisi süren Güreşçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Güreşçi'ye, Karaman Mahallesi İzmir Yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edilmişti. Başından ağır yaralanan Güreşçi'nin kullandığı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarpmıştı. Sürücü ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri ise zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.