Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da trafikte bir kişiyi silahla yaralayarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet B. (38) ile Barış S. (25), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayda hayatını kaybeden Mirali Göreşçi'nin babası Ali Göreşçi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Mehmet B, ölen Göreşçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Pişman olduğunu belirten sanık, maktulle aralarında daha önce kiralayıp kaza yaptıkları aracın masrafları yüzünden sorun yaşandığını, kendisine 2 bin lira vermesine rağmen maktulün sonrasında da ısrarla para istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine maktulle iletişimini kestiğini dile getiren sanık, olay günü diğer sanıklar seyir halindeyken maktulün trafikte yollarını kestiğini, bir süre eylemine devam eden maktulün elinde silah gördüğünü ve kendilerini öldürmesinden korktuğunu iddia etti.

Mehmet B, maktulün peşlerini bırakması için araçta bulunan silahıyla camdan dışarı bir el ateş ederek yola devam ettiğini belirterek, "Benim yaralama kastım yoktu. Amacım yaralamak ya da vurmak değildi." diye konuştu.

Sanık Barış S. de maktulün trafikte bir süre yollarını kesmeye çalıştığını ileri sürdü. Bunun üzerine Mehmet B'nin paspasın altındaki silahı alarak camdan dışarı ateş ettiğini anlatan sanık, yollarına devam ettiklerini, Mehmet B'nin araçtan indiğini ve burada kalan silahı daha sonra sanığın evine götürüp bıraktığını dile getirdi.

Maktulün vurulduğunu eve geldikten sonra sosyal medyadan öğrendiğini aktaran sanık, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Müşteki Ali Göreşçi ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mayıs ayında Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Güreşçi (29), Karaman Mahallesi İzmir yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralanmış ve 15 gün sonra hayatını kaybetmişti.