Son Dakika Haberleri: Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü
Son Dakika Güncel Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü - Son Dakika

Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen Fas uyruklu genç hayatını kaybetti.

Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen Fas uyruklu genç hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan ve Bursa'ya giden Fas uyruklu 4 arkadaş arasında dönüş yolunda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve bu nedenle araçtan düştüğü iddia edilen Mudoulın Boumamne (27) ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen gencin öldüğü anlaşıldı.

Araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan biri kadın 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İnegöl, Bursa, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lojman satışları başladı! Peşin ödeyene yüzde 10 indirim yapılacak
'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:10:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]