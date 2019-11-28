Son Dakika › Güncel › Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü - Son Dakika
Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen yabancı uyruklu genç öldü
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen Fas uyruklu genç hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen Fas uyruklu genç hayatını kaybetti.
İlçede yaşayan ve Bursa'ya giden Fas uyruklu 4 arkadaş arasında dönüş yolunda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve bu nedenle araçtan düştüğü iddia edilen Mudoulın Boumamne (27) ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen gencin öldüğü anlaşıldı.
Araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan biri kadın 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Lojman satışları başladı! Peşin ödeyene yüzde 10 indirim yapılacak 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi