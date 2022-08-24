Bursa'da otomobil alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı

24.08.2022 12:56
Bursa'da otomobil alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü canını zor kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş marka Kartal model otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sürücüsü otomobili hemen kenara çekerek canını zor kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Otomobilin alev alev yanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da park halindeki otomobil alev topuna döndü Bursa'da park halindeki otomobil alev topuna döndü Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobil alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı - Son Dakika
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