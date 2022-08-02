Bursa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

02.08.2022 09:15
Bursa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da genç adam kendi evini yaktı Bursa'da genç adam kendi evini yaktı Bursa'da taşlı bıçaklı kavgada 2 polis, 2 bekçi ve 2 çalışan yaralandı Bursa'da taşlı bıçaklı kavgada 2 polis, 2 bekçi ve 2 çalışan yaralandı
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:05 ABD'nin Kentucky eyaletindeki doğal felakette bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 37'ye ulaştı
09:03 Galatasaray aradığı orta sahayı Arsenal'de buldu! Torreira için anlaşma sağlandı
08:30 Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor
08:25 Takım arkadaşının atılmasına sinirlendi! Kadın hakeme saldırdı
08:23 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? "Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?" sorusuna olay yanıt
08:06 İç çamaşırlı pozlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, şimdi de silah kullandı: Bang bang
04:21 ABD, El Kaide lideri Eymen Zavahiri'yi öldürdü! Biden: Halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur
02:42 Mevsimlik işçiler ile mahalleli arasında kavga! 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı
01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş'ı atadı
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 09:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement