Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

02.09.2022 10:22
Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Bursa'da seyir halindeki bir tır alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Bursa- İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tırın motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsü tırı emniyet şeridine çekti. Dumanlar kısa süre sonra yerine alevlere teslim etti. Sürücüler ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine olay gelene İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tır kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika
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