Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

03.08.2022 17:46
Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat marka Doblo model hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

YORUMLAR
500
Trafikte yol verme tartışması kamerada Trafikte yol verme tartışması kamerada Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
16:28 Şırnak'ta askeri mühimmat deposu sayım sırasında havaya uçtu! Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 17:46:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement