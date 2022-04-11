Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü

11.04.2022 10:16
Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü

Bursa'da seyir halindeki kurye sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü.

Bursa'da seyir halindeki kurye sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Yaralı motokurye sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıparmak Caddesi istikametinden Cemal Nadir Caddesi istikametine giden giden kurye, motosiklet üstündeki dengesini kaybederek yere düştü. Yaralı sürücünün yardımına ilk önce çevredekiler koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü
Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü
Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü
Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü

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Osmangazi, Ambulans, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki kurye dengesini kaybederek yere düştü - Son Dakika
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