Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada

29.03.2022 09:17

Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kameradaBURSA Bursa'da motokurye seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü.

Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada

BURSA Bursa'da motokurye seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletin üzerinden düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurye daha sonra motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada
Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada
Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada
Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada
Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada - Son Dakika


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