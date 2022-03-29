Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada - Son Dakika

Ters kelepçe ile bulunan Şeyma'nın katili itiraf etti: Tecavüz ettikten sonra öldürdüm

AK Parti İBB Meclis Üyesi, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden istifa etti

Milyoner'de hem yarışmacı hem de seyirciler çuvalladı, Kenan ilk kez böyle tepki gösterdi

Seyir halindeki motokuryenin dengesini kaybederek düştüğü anlar kamerada

BURSA Bursa'da motokurye seyir halinde olduğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletin üzerinden düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurye daha sonra motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.