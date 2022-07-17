Sandalyeleri akan trafikte motosikletle taşıdılar

BURSA - Bursa'da iki kafadar motosikletle sandalye taşıdı. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş motosikletin üzerinde canlarını hiçe sayarak sandalye taşıdı. Gençlerin bu tehlikeli yolculukları başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.