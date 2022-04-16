Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

16.04.2022 10:47
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki LPG'li otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler otomobilin her tarafını kısa sürede sararken sürücü ve yanındakiler canlarını zor kurtardılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık müdahale sonucu yangını tamamen kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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