Alev alev yanan araç bir anda çalışarak hareket etmeye başladı. Sürücü hareket eden aracının sürücü koltuğuna geçerek, zorlukla el frenini çekip durdurdu. Çevredeki vatandaşlar, yangını meraklı gözlerle izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ayhan Varol (46), 16 F 4378 plakalı otomobilini park etmek için yavaşladığı sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti. O sırada araç alev aldı.

Kaynak: İHA

Ayhan Varol, Hamidiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu - Son Dakika

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