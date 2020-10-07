19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı

07.10.2020 09:54
19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde durdurulan bir otomobilde bulunan B.B.?nin (44), 19 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde durdurulan bir otomobilde bulunan B.B.?nin (44), 19 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenler ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan B.B.?nin kimliği kontrol edilmek istendi. Kimlik bilgileriyle ilgili olarak çelişkili bilgiler veren B.B.?nin, GBT sorgusunda 2001 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.B. adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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