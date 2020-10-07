19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

19 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı
07.10.2020 09:54
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde durdurulan bir otomobilde bulunan B.B.?nin (44), 19 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alındı.
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde durdurulan bir otomobilde bulunan B.B.?nin (44), 19 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenler ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan B.B.?nin kimliği kontrol edilmek istendi. Kimlik bilgileriyle ilgili olarak çelişkili bilgiler veren B.B.?nin, GBT sorgusunda 2001 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.B. adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor