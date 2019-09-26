Son Dakika Haberleri: Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada

1 saat önce

Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı.

Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada

Faciadan dönülen anlar kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki TIR'ın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner, kilitli olmadığı için yola düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da yaya bulunmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten yüklediği boş konteyner ile Eskişehir'e doğru yola çıkan 16 plakalı TIR'ın şoförü İznik Boyalıca mevkisinde viraja hızlı girdi. TIR'ın savrulmasıyla arkasında bulunan konteyner kilitli olmadığı için yola düştü. Arkasında seyir halindeki 16 NIN 71 plakalı TIR'ın şoförü ani fren yaparak, büyük bir tehlike atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgede herhangi bir araç ya da insan olmaması faciayı önledi. Konteyner ise bir süre sonra kaldırılarak karayolu trafiğe açıldı.

Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahlat'ta kaza: aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap! 6 bin ölü tavuğun gömülü halde bulunduğu mahalle karantinaya alındı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:11:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da seyir halindeki TIR'ın konteyneri yola fırladı... O anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]