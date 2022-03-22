Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

22.03.2022 02:14
Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesi'nde seyreden Salim Dereli idaresindeki 16 BSM 65 plakalı hafif ticari aracın motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

Seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı Osmangazili atletlerden büyük başarı Osmangazili atletlerden büyük başarı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Osmangazi, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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