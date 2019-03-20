Bursa'da Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil, Kullanılmaz Hale Geldi
1 saat önce
BURSA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
BURSA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Merkez Yıldırım
İlçesi Emirsultan Mahallesi'nde, dün işten çıkıp eve gitmek için yola çıkan Orhan Ö. (35) yönetimindeki otomobil, alev aldı. Aracını yolun ortasında durdurup, inen Orhan Ö., itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederken, polis de önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.
Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken, yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:49 Kaynak: DHA
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