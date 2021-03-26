Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Derya Caddesi'nde seyreden A.A. idaresindeki 26 NV 481 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Seyir halindeyken dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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