Bursa'da seyir halindeyken alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Polis ekipleri, aracın gaz sistemli olması nedeniyle Gazi Atatürk Caddesi 'ni trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf L. idaresindeki 37 BE 121 plakalı otomobil seyir halindeyken Alanyurt Mezarlığı mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.

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