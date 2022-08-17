Bursa'da alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bursa'da alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

17.08.2022 10:55
Bursa'da alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'da seyir halindeyken aniden alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi personeli yangın tüpüyle yaptı.

Bursa'da seyir halindeyken aniden alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi personeli yangın tüpüyle yaptı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 77 ES 008 plakalı LPG'li lüks otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücüsü otomobil sürücüsü yol kenarına yanaştı. Dumanları gören belediye personeli ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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