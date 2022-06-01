Bursa'da seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonette hasar oluştu.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 LB 5269 plakalı, plastik ürünlerle yüklü kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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