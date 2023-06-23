Seyyar asansörün halatı koptu: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Seyyar asansörün halatı koptu: 2 kişi hayatını kaybetti

Seyyar asansörün halatı koptu: 2 kişi hayatını kaybetti

24.06.2023 00:15

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın dışına yapılan seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Asansöre binen 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kanserden yaşamını yitiren yakınları için Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki bir apartmana taziyeye gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Giderayak ve Safura Kader, hasta yakınları için tasarlanan ve binanın dış kısmına montajı yapılan seyyar asansöre bindi. Üçüncü katta halatı koparak zemine düşen asansördeki 4 kişi yaralandı. Bu kişilerin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da seyyar asansör faciası: 2 ölü, 2 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda kırıklar olan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen Fatma Çelik ve Safura Kader kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Cenazeler, Burs Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Ayrıca halatı kopan seyyar asansörle ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı.

ASANSÖR FİRMASI SAHİBİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan asansör firmasının sahibi G.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Bursa'da seyyar asansör faciası: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
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Fatma Çelik, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyyar asansörün halatı koptu: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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