Bursa'da seyyar satıcı dehşeti...O anlar kamerada - Son Dakika

Bursa'da seyyar satıcı dehşeti...O anlar kamerada

Sokağa çıkma kısıtlamasında tezgah açtı, müdahale eden zabıtaya saldırdılar

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında arefe günü tezgah açan seyyar satıcılar kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan olaylarda 3 zabıta yaralandı. Polis 4 kişiyi gözaltına alınırken, saldırı anı saniye saniye görüntülendi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yunuseli TOKİ Konutları önünde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen seyyar meyve sebze tezgahı açan seyyar satıcılara Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri müdahale etti. Kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine seyyar satıcılar taş ve bijon anahtarıyla saldırdı. Çıkan kavgada 3 zabıta yaralanırken bir zabıtanın ise başına 5 dikiş atıldı. Zabıta ekiplerine saldıran Bayram K, Halit K, Şevket K ve Enes A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganlara sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 12 bin 600 lira lira para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri kendilerine saldıran saldırganlar hakkında şikayetçi oldu