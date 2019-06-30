Son Dakika Haberleri: Bursa'da sıcaktan bunalanlar parklara akın etti
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Bursa'da sıcaktan bunalanlar parklara akın etti

34 dakika önce

Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar başta Botanik Park ve Kültürpark olmak üzere yeşil alanlara akın etti.

Bursa'da sıcaktan bunalanlar parklara akın etti, System.String[]
Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar başta Botanik Park ve Kültürpark olmak üzere yeşil alanlara akın etti.

Sıcak bir hafta sonu yaşayan Bursalılar parklara akın etti. Botanik Park ve Kültürpark başta olmak üzere kendini yeşil alanlara atan vatandaşlar serinlemeye çalıştı. Botanik Park'ta ise bisiklete binen tatilciler hafta sonunun keyfini çıkarttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilen çiçekler ise parkların güzelliklerine güzellik kattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Kültürpark, Bursa, Güncel
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