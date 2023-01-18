Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu

18.01.2023 09:44

Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal olduBURSA Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu
BURSA Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro seferlerinde ise binlerce yolcu için aksamaya bağlı aktarma yapıldı. Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgarın saat 02.00 sırlarında Hacivat Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Düşen çatı, metroda bulunan enerji hatlarına zarar verdi. Arabayağatı- Kestel istikameti iptal edilen seferler için binlerce vatandaşın mağdur olmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerle taşındı.Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaptığı açıklamada ; "Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel - Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır.Tüm yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."Belediye ekiplerinin bakım çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu CHP'li Sarıbal: 'AK Parti 20 yıldır kuraklığı önlemeye yönelik hiçbir adım atmamıştır' CHP'li Sarıbal: 'AK Parti 20 yıldır kuraklığı önlemeye yönelik hiçbir adım atmamıştır' Bursa'da lodos kamelyaları parçaladı, esnaf tezgah açamadı Bursa'da lodos kamelyaları parçaladı, esnaf tezgah açamadı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Fenerbahçe herkesi ters köşe yaptı! Yeni transferin adını kimse daha önce duymadı
10:55 Ülke yangın yeri! Anaokulunun yakınına helikopter düştü hem de çocuklar dersteyken
10:54 Son Dakika: Fahiş aidata yasal adım! Çevre Bakanlığı site yönetim şirketleriyle ilgili özel birim kurdu
10:43 Yaşlı kadın, çöpe atılacak tarihi geçmiş ürünleri market çalışanının elinden alıp kaçtı
10:34 Dolar/TL, 18,79 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 Eksi 55 derecede nehre giren Rus kadının görüntüleri viral oldu
10:40 İngiltere'ye damga vuran Türk kızı Ekinsu yine yaptı yapacağını! Buz pistindeki dansı sonrası ortalık karıştı
10:38 Ruhsat için emniyete gitti, dünyası başına yıkıldı! İkinci el araç alan gencin 7 yıldır huzuru yok
14:01 Amerikalıların "Petrol yok" diyerek kapattığı iki kuyu yeniden açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 11:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement