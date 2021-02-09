Bursa'da şiddetli lodos ağaç ve elektrik direğini devirdi - Son Dakika
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Bursa'da şiddetli lodos ağaç ve elektrik direğini devirdi

Bursa'da şiddetli lodos ağaç ve elektrik direğini devirdi

09.02.2021 08:45

BURSA'da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos nedeniyle tarihi bir otelin bahçesinde bulunan ağaç ve elektrik direği caddeye devrildi.

BURSA'da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos nedeniyle tarihi bir otelin bahçesinde bulunan ağaç ve elektrik direği caddeye devrildi. Olayın kısıtlama saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle caddede araç trafiğinin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'da gece saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle tarihi bir otelin bahçesinde bulunan çam ağacı ve elektrik direği caddeye devrildi. Gürültü ile birlikte dışarı koşan otel görevlileri panik yaşarken olayın kısıtlama saatlerinde olmasını nedeniyle caddede araç trafiğinin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

FOTOĞRALFI


Kaynak: DHA
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