Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise baharı aratmadı.

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise baharı aratmadı.


Bursa'da dün gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos gün boyunca devam etti. Hava sıcaklığının en yüksek 18 derece olduğu Bursa'da vatandaş kendisini sokaklara attı. Saatte 30 kilometre hız ile esen şiddetli lodos sonucu yürümekte zorluk çekti.


Hava sıcaklığının iki gün boyunca 17-18 derecelerde seyredeceği Bursa'da yarın sağanak yağış beklenirken, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları 12 derece birden düşerek yerini soğuk ve karlı havaya bırakacak.


Yetkililer şiddetli lodos nedeniyle vatandaşların karbonmonoksit gazından zehirlenmemeleri için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuzla'da iki gencin sokak ortasındaki kavgası kamerada
Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]