Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise baharı aratmadı.



Bursa'da dün gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos gün boyunca devam etti. Hava sıcaklığının en yüksek 18 derece olduğu Bursa'da vatandaş kendisini sokaklara attı. Saatte 30 kilometre hız ile esen şiddetli lodos sonucu yürümekte zorluk çekti.



Hava sıcaklığının iki gün boyunca 17-18 derecelerde seyredeceği Bursa'da yarın sağanak yağış beklenirken, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları 12 derece birden düşerek yerini soğuk ve karlı havaya bırakacak.



Yetkililer şiddetli lodos nedeniyle vatandaşların karbonmonoksit gazından zehirlenmemeleri için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BURSA