Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

BURSA'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Adliyesi'nin yanında bulunan iş hanının çatısında kayma meydana geldi.

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

BURSA'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Adliyesi'nin yanında bulunan iş hanının çatısında kayma meydana geldi. İş hanının önündeki yol,

yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan Bursa Adliyesi yanındaki Avukatlar İş Hanı'n çatısında kuvvetli lodos nedeniyle kayma oldu. Çatının durumunu görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş hanının önüdeki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bölgeye gelen görevliler, çatıyı onarma çalışmalarına başladı.


Bursa Adliyesi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çalışma arkadaşları, intihar eden arkadaşlarını battaniyeye sarıp yol kenarına attı
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldüren sanığa müebbet istendi Boşanmak isteyen eşine saldıracaktı, son anda yakalandı İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika Haberleri
19:26 Adalar'da ruam sessizliği... otel rezervasyonlarını iptal edenler oldu, esnafın satışları düştü. - Son Dakika
19:26 Gaziantep islahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
19:26 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:22 Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden atık su arıtma tesisi açıklaması - Son Dakika
19:20 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika
18:31 Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 19:27:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]