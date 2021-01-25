Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu - Son Dakika

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Bursa\'da şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu
Son Güncelleme: 25.01.2021 09:00

BURSA'da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos nedeniyle 4 katlı bir evin çatısı uçarak yandaki 3 katlı evin üzerine düştü.

BURSA'da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos nedeniyle 4 katlı bir evin çatısı uçarak yandaki 3 katlı evin üzerine düştü. Olayın kısıtlama saatlerinde meydana gelmesi ve sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken sokak üzerinde bulunan bir araç ve ev zarar gördü. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Teferrüç Mahallesi, 6. Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 4 katlı binanın çatısı monte edildiği yerden koparak yan tarafta bulunan 3 katlı bir evin üzerine düştü. Ayrıca çatıdan kopan parçalar sokak üzerinde bulunan kapalı kasa kamyonetin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Gürültü ile birlikte dışarı koşan mahalleli panik yaşarken olayın kısıtlama saatlerinde olmasını nedeniyle sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.   Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Ekipler çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlardan ricam, çatılarını sağlam yapsınlar. Sağlam yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybına neden olabiliyor. Yan komşular baya tedirgin oldular. İnşallah en kısa zamanda çatı tekrardan tamir olacak. Büyük bir tehlike atlattık. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Çatıdan düşen parçalar kapının önündeki arabaya zarar vermiş, vatandaşlar hala teyakkuz halinde." dedi.Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri düşen çatıyı çelik halatla bağlayarak uçmasını önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir evin çatısı uçtu - Son Dakika
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