Bursa'da şiddetli lodos sonucu iş hanının çatısı sarktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şiddetli lodos sonucu iş hanının çatısı sarktı - Son Dakika

Bursa'da şiddetli lodos sonucu iş hanının çatısı sarktı

6 saat önce

Bursa'da üç gündür şiddetli devam eden lodos sonucu bir iş hanının çatısı iki metre aşağı sarktı.

Bursa'da şiddetli lodos sonucu iş hanının çatısı sarktı, System.String[]

Bursa'da üç gündür şiddetli devam eden lodos sonucu bir iş hanının çatısı iki metre aşağı sarktı. Sarkan çatıya vinç ile müdahale edilrek muhtemel bir facia önlendi.


Uluyol Caddesi'nde bulunan Avukatlar İş Hanı'nın çatısı dün gece etkili esen lodosta iki metre cadde tarafına kaydı. Adliye yanında bulunan Avukatlar İş Hanı'nın çatısının aşağı uçmaması büyük bir faciayı önledi. Sabah bürolarına gelen avukatlar ve işyeri sahipleri, çatının kaydığını görünce yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, güvenlik için şerit çekti. Avukatlar İş Hanı yönetimi tarafından getirilen vincin operatörü çatıyı yerine oturtma çalıştı. Kayan çatı yerine oturtularak muhtemel bir facia önlendi.


Diğer yandan şiddetli lodos elektrik direklerini ve tabelaları salladı. Vatandaşlar şiddetli lodos karşısında yolda yürümekte zorlandı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
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