Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine duvar devrildi - Son Dakika

Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine duvar devrildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat halindeki bir dükkanın duvarı yıkıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat halindeki bir dükkanın duvarı yıkıldı. Kazım Karabekir Mahallesi Korkmaz Sokak'ta inşaat halindeki dükkanın duvarı lodos nedeniyle yıkıldı. Gürültüyü duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Duvarın altında kalan Mesut Özer'e ait 36 AG 090 plakalı otomobilde zarar meydana geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar söz konusu dükkanla ilgili daha önce yıkım kararı verildiğini ancak bir süredir yıkım işleminin gerçekleşmediğini söyledi.

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