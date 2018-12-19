Bursa'da Şiddetli Yağış
45 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.
Şiddetli yağış nedeniyle Tophisar Mahallesi'nden geçip Karadere
'ye akan Hacı Sinan, Uludere
ve Bahçıvan dereleri taştı. Oluşan taşkın nedeniyle yaklaşık 3 bin dönüm ekili tarım arazisini su bastı.
Tophisar Mahallesi muhtarı Hıfzı Çet, yaklaşık 3 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını belirterek, iki yıldan bu yana taşkın sorununu DSİ nezdinde dile getirdiğini ancak çözüm bulunamadığını savundu.
Bölgeden 3 dere geçtiğini ve suların Karadere'ye aktığını anlatan Çet, "Karadere'de de yoğunluk olduğunda işte böyle taşma yaşanıyor. Bu işin tek çözümü ve olmazsa olmazı ise Tophisar'a DSİ tarafından tahliye pompası kurulmasıdır." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:24 Kaynak: AA
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