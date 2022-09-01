Otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada - Son Dakika
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Otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada

01.09.2022 09:38

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti.

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirler arası otobüs terminalinin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı ve vatandaşların terminalin içine doğru kaçması terminaldeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, Mudanya'da öğle saatlerinde yaşanan sel ve iş yerlerinin sular altında kaldığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bölgede yağan şiddetli yağmurun ardından oluşan selde, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Esnaflar, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaparken, bir vatandaş sel sularını eğlence alanına dönüştürdü.

Sağlığını hiçe sayan vatandaş çamurlu suya aldırış etmeden arkasına yaslanıp yüzdü. O anlar ise başka bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Ali İhsan Uğur-Burak Türker/İHA)

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Kaynak: İHA

Fırtına, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada - Son Dakika

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