Son Dakika Haberleri: Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası

34 dakika önce

Bursa'da sigara içen sürücülere para cezasıBursa'da polis ekipleri, araç kullanırken sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası uyguladı.

Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası

Bursa'da polis ekipleri, araç kullanırken sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası uyguladı.

Türkiye genelinde yapılan 'Dumansız Araçlar Uygulaması', Bursa'da da gerçekleştirildi. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada özel ve ticari araçları durduran polis ekipleri, uygulama hakkında bilgi verip, araç başında sigara içilmemesi konusunda uyardı. Orhangazi İlçesi Siteler bölgesinde yapılan uygulamada özel araçlarında sigara içen şoförlere 153 lira idari para cezası kesildi. Para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi hem de uygulama nedeniyle şaşkın olduklarını ifade etti.

Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası

Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi
Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:17:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]