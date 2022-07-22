Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı

22.07.2022 16:10
Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı

Bursa'da, iddiaya göre, bir kişi şikayetini geri çekmeyen mahalle muhtarına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Bursa'da, iddiaya göre, bir kişi şikayetini geri çekmeyen mahalle muhtarına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde ise 7 adet kovan bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Muhtarlığında meydana geldi. İddiaya göre, Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün ofisinde otururken, muhtarlığa gelen Volkan S. ile tartışmaya başladı. Tartışmada Volkan S. muhtardan daha önce gerçekleşmiş bir olay nedeniyle yaptığı şikayetini geri çekmesini istedi. Muhtar da kabul etmedi. Daha sonra Volkan S. belinden silahını çıkartarak Muhtar Görgün'e defalarca ateş etti. Kurşunların ayağına isabet ettiği Muhtar Görgün ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı muhtar olay yerindeki tedavisinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli yaklaşık 300 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan muhtarın sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı Leyleğin yardımına ekipler yetişti Leyleğin yardımına ekipler yetişti
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı - Son Dakika
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