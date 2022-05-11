Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı

11.05.2022 05:55

Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken araçların kaldırılmasıyla birlikte yol ulaşıma açıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M..Ş idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak ana yolda yan döndü. Arkasında gelen K.K. idaresindeki yolcu minibüsü ve A.B. idaresindeki tır, duramayarak birbirlerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolcu sıkışırken durumu görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yolcuyu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi daha yaralanırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı
Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı
Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı
Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı
Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:16 YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor
01:08 AVM'de kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam gözaltına alınıp serbest bırakıldı!
01:06 Barcelona'nın yıldızı maç esnasında bilincini kaybetti! Arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında ambulansa bindirildi
01:03 20 yıl önce işlenen cinayetin katili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı
00:18 Nwakaeme, Fenerbahçe'ye mi gidecek? Başarılı futbolcu bizzat açıkladı
00:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı: Sığınmacılar konusunda netim, gidecekler
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 06:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da sıkışmalı kaza: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement