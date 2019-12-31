Bursa'da silah imalatçısı operasyonla yakalandı - Son Dakika

BURSA'da silah imalatı ve ticareti yapan O.Y. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 tabanca, 3 tüfek ile imalatta kullanılan çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretini önlemek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, O.Y.'nin üerttiği silahları sattığını belirledi. Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sırasında şüpheli hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu da ortaya çıktı.