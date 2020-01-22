Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.