Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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