Silah kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.O'nun kaçak silah sattığını belirledi.

Bunun üzerine şüpheliye ait Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjör ve 5 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.