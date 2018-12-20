Bursa'da Silah Operasyonu

Bursa
'da, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 8 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 151 mermi, 69 fişek ve 11 şarjör ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.