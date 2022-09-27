Boynundan yaralanan T.S, evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince götürüldüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Çocuk, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da silahı kurcalarken kazara kuzenini öldürdüğü iddia edilen çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika

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