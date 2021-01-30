Bursa'da silahla iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Bursa'da iki kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı, polisten kaçarken tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Kestel'de iki kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili aranan Yakup A'nın Gürsu ilçesindeki Adnan Menderes Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden polis ekipleriyle zanlı arasında kovalamaca yaşandı.

Yakup A, kovalamaca sırasında tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ambulansla Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsmail A, 28 Ocak'ta iş yerinin önünde tabancayla vurularak yaralanmış, kurşunlardan biri yakındaki manavda alışveriş yapan Meral A'ya isabet etmişti. Saldırıyla ilgili İsmail A'nın husumetlisi Yakup A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.