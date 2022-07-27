Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

27.07.2022 03:08
Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahla vurularak ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, İsmail Tongadur, Üçoluk Caddesi'ndeki kafede oturan ve aralarında husumet bulunan kişiye tabancayla ateş ettikten sonra kaçmaya çalıştı.

Arabasına bindiği sırada kafede ateş ettiği ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi de Tongadur'a ateş açarak aracıyla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kafasından yaralanan Tongadur, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tongadur'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu Husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu Kafede karşılaşan husumetlilerin silahlı kavgası müşterileri korkuttu: 1 yaralı Kafede karşılaşan husumetlilerin silahlı kavgası müşterileri korkuttu: 1 yaralı
Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
00:00 İngiliz ekibi Hull City, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı!
23:39 Gazeteci Ahmet Hakan fena yakalandı! Fark eder etmez beğenisini geri çekti
23:31 DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!
23:25 Tecrübeli forvet Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı Club Nacional'da top koşturacak
22:58 Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü! 16 yaşındaki genç kaçarken yakalandı
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 03:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement