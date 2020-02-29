Bursa'da silahla vurularak taksiden atılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da silahla vurularak taksiden atılan kadın hayatını kaybetti

10 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak taksiden atılan kadın öldü.

Bursa'da silahla vurularak taksiden atılan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak taksiden atılan kadın öldü.

Çalı Mahallesi Çalı kavşağında bir kadının ticari taksiden atıldığını gören çevredeki iş yeri sahipleri, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, göğsünden silahla vurulduğu belirlenen kadının Elif A. (25) olduğunu tespit etti.

112 Acil Servis ekibince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki KGYS kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Elif A'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Hüseyin Ömer A'nın bindiği ticari taksiyi belirledi.

Çalı bölgesinde çalıştığı fabrikaya gelen Hüseyin Ömer A'nın, boşanma aşamasında olduğu eşini konuşma bahanesiyle araca çağırdığı, göğsünden silahla vurup yola attığı öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yakaladı.

Hüseyin Ömer A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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