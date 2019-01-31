Son Dakika Haberleri: Bursa'da Silahla Yaralama

Bursa'da Silahla Yaralama

1 saat önce

Bursa'da bir kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Bursa'da Silahla Yaralama, System.String[]
Bursa'da bir kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan şüpheli tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Z, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde kaldırımda oturan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Yılmaz B'ye tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bacaklarından yaralanan Yılmaz B'yi Bursa Devlet Hastanesine götürdü.

Olaydan sonra kaçan A.Z. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA

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