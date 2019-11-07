Son Dakika Haberleri: Bursa'da silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Bursa'da silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı

Bursa'da silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bursa'da silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Salı günü akşam saatlerinde M.B. (28) ile U.G. (26) arasında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, U.G'ye tabancayla 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan U.G, 112 Acil Salık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Olay sonrası kaçan zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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