Bursa'da silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silah ile bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çırpan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevre sakinleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga sonucu çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı ve bazı otomobillere kurşun isabet etti.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA